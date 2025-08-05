Федоренко рассказал о планах россиян ко Дню Независимости Украины: подробности

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Российские оккупанты пытаются обойти Купянск, чтобы заставить украинских защитников покинуть город, но эти намерения блокируются Силами обороны Украины.

Об этом командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко сказал в эфире на Radio NV.

«Поскольку противник не может протиснуть Купянск-левобережный, не может протиснуть и формировать в районе населенного пункта Кругляковка… он взял себе тактику обойти Купянск с северо-западной окраины. То есть, обойти не заходя в сам город, взять под огневой контроль наши маршруты выдвижения, по которым мы движемся, в частности, к переправам и затем выходим на левобережье, и таким образом, взять в давление и заставить Силы обороны покинуть сам город Купянск», — сообщил Федоренко.

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При этом Силы обороны Украины, понимая такие намерения врага, блокировали окупантов. За последние 14 дней российским захватчикам не удалось продвинуться ни на метр. Украинские защитники также принимают определенные меры по улучшению положения и восстановлению позиций, где это можно сделать, и уплотняют передовую линию столкновения. В то же время захватчики пытаются просачиваться между боевыми порядками украинских защитников, без вступления в бой.

Но благодаря уплотнению и контролю местности посредством применения беспилотников удается наносить огневые поражения и не давать врагам реализовывать желаемые планы. Федоренко сказал:

«А они очень хотели бы до 24 августа, ко Дню независимости Украины, вывесить ту тряпку — флаг Российской Федерации — где-то вблизи города Купянск».

По его убеждению, российские оккупанты стремятся захватить Купянск с целью получения контроля над железнодорожной логистикой. Федоренко отмечает, что противник будет продолжать активные боевые действия в Харьковской области.

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По его мнению, оккупантам нужно «нарастить присутствие», чтобы потом на международной арене говорить не только о претензиях на Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области и АР Крым, но и Харьков.

«Плюс, в подтверждение моих слов, мы это очень хорошо помним — две или три недели назад заявление Путина, в котором он сказал, что вопрос не только в перечисленных областях, но и вопрос в буферных зонах. А это значит, что и Сумская, и Харьковская, и Черниговская, и Днепропетровская области и другие, смежные с Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской, оказываются в зоне угрозы. То есть, он уже заложил, что будет продолжать и здесь совершать ударно-штурмовые действия», — считает Федоренко.

По его убеждению, единственное намерение противника — это уничтожение украинской государственности, а не только захват четырех областей и Крыма.

«Это полная оккупация территории Украины. Вот к чему стремится противник. И именно поэтому он внедряет воздушный террор, потому что на фронте у него не выходит», — подчеркнул Федоренко.

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Напомним, утром 4 августа российская пропаганда сообщила, что армия РФ захватила КПП «Гоптовка». Это ложная информация.

Чиновник подчеркнул: КПП «Гоптовка» находится под полным контролем Сил обороны Украины.

Также по словам Максима Жорина, россияне могут пытаться расшатать ситуацию на фронте, но пойти на Киев или Харьков — вряд ли.

Пока прямой угрозы наступления с территории Беларуси нет. «Однако россияне могут пытаться расшатать ситуацию, провоцировать или даже совершить определенные локальные действия. Но о масштабной операции — речь пока не идет», — резюмировал он.