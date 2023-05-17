Федоров назвал истинную причину "эвакуации" на оккупированной части Запорожской области

Федоров рассказал, что эвакуированные граждане проживают на одной территории вместе с российскими военными.

Оккупационная "власть" Запорожской области устроила так называемую "эвакуацию", чтобы сделать из гражданских живой щит для россиян во время контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Настоящая причина фейковой эвакуации, которую недавно устроили оккупанты Запорожской области — сделать из гражданских живой щит для военных РФ. Ни в коем случае нельзя верить оккупантам и подвергаться их провокациям. Они преследуют только собственные больные цели", — подчеркнул он.

Федоров со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщил, что здание детского сада поселка Юрьевка враг использует для размещения личного состава своей армии. В то же время на территории заведения проживают и гражданские, вывезенные из прифронтовых населенных пунктов.

Напомним, по данным украинской разведки, Россия не уводит свои войска из Запорожской и Херсонской областей. Они готовятся к обороне во время контрнаступления украинских военных. На юге сосредоточено около 152 тысяч личного состава оккупантов.

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