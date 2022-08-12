Федоров объяснил, почему главная коллаборантка Мелитополя скрывается от людей

Коллаборанты не тыкают нос лишний раз на люди, ведь боятся за свою жизнь.

Колаборантка Галина Данильченко, которую оккупанты назначили "мэром" Мелитополя, не появляется на людях, потому что боится за свою жизнь.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Феоров в эфире общенационального телемарафона.

"Она прячется, не появляется на людях, потому что боится за свою жизнь. Появляется только для записи каких-то пропагандистских видео и рассказывает, что все у нее под контролем. Но с людьми она не встречается", – рассказал Федоров.

Напомним, что 12 марта Данильченко обратилась к мелитопольцам, оккупанты представили ее как "исполняющего обязанности городского головы".

Во время VIII созыва Верховной Рады Данильченко работала помощником народного депутата Евгения Балицкого ("Оппоблок"). Сейчас Балицкий – депутат Запорожского облсовета от партии "Оппозиционный блок". В 2015 и 2020 годах успешно избиралась в Мелитопольский городской совет от этой партии.

Напомним, что в оккупированном россиянами Мелитополе партизаны "поджарили" коллаборанта.

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