Федоров объяснил ругательство в официальных документах "национальным ощущением" и рассказал, чего ждать в "Дії" еще

Федоров объяснил ругательство в официальных документах "национальным ощущением" и рассказал, чего ждать в "Дії" еще

Также Федоров отметил, что с недавних пор у «Дії» есть возможность известить о позициях оккупанта.

В приложении "Дія" уже появился документ — цифровой документ для лиц, потерявших бумажные документы. Это поможет украинцам, которые остались без паспорта, подтвердить при необходимости свою личность. А также впервые в Украине, в официальном документе написана бранная фраза, которая уже стала национальным лозунгом освободительной борьбы против России, которая пошла войной против Украины.

О нововведениях в ТСН рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он сообщил, что все автоматически получают такой документ, просто нужно обновить приложение. Такой документ будет действителен во время военного положения.

Кроме того, он отметил, что люди, которые потеряли работу во время военных действий, начали получать выплаты и уже полтора миллиона уже получили. Средства приходят на карту и ими можно воспользоваться по своему усмотрению.

Также Федоров отметил, что с недавнего времени в «Дії» есть возможность известить о позициях оккупанта, военной технике, скоплении оккупантов, что помогает нашим военным. «Если видите, очень осторожно, зафиксируйте и оповестите о расположении этой техники», — призвал министр.

О том, что сейчас в официальном документе появилась брань, Федоров говорит, что это уже национальное ощущение, куда должны идти корабль и российское войско, поэтому оно должно отражаться.

На этом команда цифровой трансформации не будет останавливаться, работают над тем, чтобы появилось в «Дії» радио, новые каналы, каналы для детей, а также услуга, чтобы известить о разрушенном имуществе для получения дальнейшей компенсации.

«Мы анализируем всем услуги, в которых нуждаются украинцы и будем запускать, чтобы украинцы воспользовались через цифровые каналы», — заявил Федоров.