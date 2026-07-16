Федоров отметил Третий корпус Белецкого: Ответственность за полосу, лидерство, четкая вертикаль

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Он заявил, что Третий армейский корпус сейчас самый большой из всех корпусов на линии фронта. Все его бригады собраны в единой полосе.

«Построены процессы. Есть ответственность за полосу, вертикаль, доктрина, нормальное обеспечение, лидерство. Ты с кем не встречаешься, там у людей такой HR-скол, что подбирают всех толковых, кто разбирается в любом вопросе», — сказал он на брифинге 16 июля.

Как сообщалось ранее, Третий армейский корпус отвечает за один из самых сложных и интенсивных участков: более 150 км на Лиманско-Боровском направлении или около 12% всей линии столкновения.

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По словам Андрея Белецкого, через год, когда корпус принял ответственность за полосу, сумел полностью ее стабилизировать. До корпуса воевавшие здесь подразделения теряли около 70 кв км ежемесячно.

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