ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
187
Время на прочтение
1 мин

Федоров отметил Третий корпус Белецкого: Ответственность за полосу, лидерство, четкая вертикаль

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров назвал Третий армейский корпус Андрея Белецкого примером эффективного современного военного соединения. В таких коллективах не возникает проблем с мобилизацией новобранцев.

Комментарии
Федоров отметил Третий корпус Белецкого: Ответственность за полосу, лидерство, четкая вертикаль

Он заявил, что Третий армейский корпус сейчас самый большой из всех корпусов на линии фронта. Все его бригады собраны в единой полосе.

«Построены процессы. Есть ответственность за полосу, вертикаль, доктрина, нормальное обеспечение, лидерство. Ты с кем не встречаешься, там у людей такой HR-скол, что подбирают всех толковых, кто разбирается в любом вопросе», — сказал он на брифинге 16 июля.

Как сообщалось ранее, Третий армейский корпус отвечает за один из самых сложных и интенсивных участков: более 150 км на Лиманско-Боровском направлении или около 12% всей линии столкновения.

По словам Андрея Белецкого, через год, когда корпус принял ответственность за полосу, сумел полностью ее стабилизировать. До корпуса воевавшие здесь подразделения теряли около 70 кв км ежемесячно.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
187
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie