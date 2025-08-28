Федоров показал сверхсовременный украинский дрон-бомбер: на каком направлении появится (видео)

Украинский дрон-бомбардировщик Heavy Shot / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

В Запорожском направлении совсем скоро появится новый украинский дрон-бомбардировщик Heavy Shot. Этот сверхсовременный беспилотник-бомбер обладает впечатляющими характеристиками, позволяющими ему выполнять задачи, которые раньше были по силам лишь значительно большим аппаратам.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Новое поколение «Бабы-Яги»

Рекордная нагрузка: Heavy Shot способен поднимать до 150 кг полезной нагрузки, что делает его одним из самых мощных ударных дронов в Украине.

«Мини-КАБ»: Благодаря своей мощности, дрон может наносить точных и разрушительных ударов по вражеским блиндажам, технике и составам, действуя как своеобразный «мини-КАБ» .

Универсальность: Он может уничтожать цели, недоступные для меньших дронов, и уже доказал свою эффективность на поле боя.

Более легкие версии Heavy Shot уже успешно используются на фронте. Помимо уничтожения враждебных позиций они также помогают спасать жизнь. Так, один из дронов доставил электровелосипед раненому бойцу, что позволило ему самостоятельно выбраться из «красной» зоны.

Новий український дрон-бомбардувальник Heavy Shot. / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

