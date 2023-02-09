Федоров рассказал, есть ли проблемы с использованием Starlink в Украине после резонансного заявления SpaceX

Министр подчеркнул, что Илон Маск играет большую роль в предстоящей победе Украины.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров прокомментировал информацию, что SpaceX якобы ограничила использование спутникового интернета для управления дронами в Украине. Он подчеркнул, что на данный момент проблем не наблюдается.
Об этом пишет "Украинская правда".
Федоров отметил, что несколько месяцев назад действительно были внесены изменения в работу geofencing, однако именно благодаря спутниковому интернету Украина имеет большие преимущества. Министр цифровой трансформации также поблагодарил Илона Маска за "за его вклад в будущую победу Украины".
"Сейчас в Украине не наблюдается проблем с работой терминалов Starlink. Сегодня мы получили первые несколько тысяч Starlink в рамках новой партии из 10 тысяч терминалов от правительства Германии", – сказал министр.
Федоров отметил, что благодаря терминалам спутникового интернета в Украине удается спасти тысячи жизней: Starlink поддерживают энергетическую инфраструктуру, помогают медикам в работе и обеспечивают Интернетом "Пункты незламности".
Напомним, президент SpaceX Гвин Шотвелл заявила, что компания ограничила использование спутникового интернет-сервиса Starlink украинскими военными для управления дронами.
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