Фельдшерка неотложной помощи, рискуя жизнью, спасла из Луганщины две машины "скорых"

В Луганской области фельдшерка неотложной помощи Светлана Клосс спасла от уничтожения и вывезла под обстрелами на безопасную территорию две машины "скорой".

Девушка оказывала помощь односельчанам до последнего, даже когда взрывы не прекращались ни днем, ни ночью. И сохранила самое ценное, что было у местных медиков, говорится в ТСН.

Вместо подстанции скорой – руины, на месте стоянки скорых сейчас многометровая воронка. Бомба из самолета попала сюда на следующий день после перегона скорых в более безопасное место. Последствия разрушений на видео сняли очевидцы.

После начала полномасштабной агрессии все ее коллеги уехали, говорит Светлана. Но она осталась и когда один из вражеских снарядов попал в здание подстанции, фельдшерка решила, что пора спасать оборудование и машины. «Душа заболела за машины, потому что две машины новенькие, семь лет работаю на скорой. Почти как семья там уже все», – говорит она.

Операция по спасению автомобилей длилась несколько дней и с помощью отца. «Перегнали мы их, можно сказать, под обстрелами. Одна машина была без аккумулятора, переставили одну перегнали, потом переставили аккумулятор на другую, спасли и ее», – рассказывает отец фельдшерки Сергей Головня.

Сначала машины спрятали от обстрелов во дворе многоэтажки, где жила Светлана. А когда прилетело и сюда – дочь с папой сели за руль и выехали из селения. Уже на безопасной территории Светлана позвонила руководству. «И передала нам автомобили в условленном месте на трассе. Фактически доставила их в город Днепр. Они очень рисковали своей жизнью, в одном из автомобилей была пробита запаска и два бронежелета. Эта хрупкая девушка и сделала невозможное», – говорят руководители Светланы.

Сейчас машины на ремонте уже скоро вернутся на Луганщину возить раненых. Светлана с папой теперь в Кропивницком – отходят от пережитого и пытаются привыкнуть к жизни без канонады за окном.

В Луганской области фельдшер под обстрелами вывезла на безопасную территорию две машины "скорой"

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