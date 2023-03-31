Феномен F-16: Игнат объяснил, почему эти самолеты так желательны и нужны Украине

Несмотря на достаточно почтенный возраст, ведь F-16 был создан еще 48 лет назад, он до сих пор остается основой воздушных сил многих стран мира.

Почему эта техника остается столь желанной и нужной нам, рассказал в эфире телеканала FREEDOM спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

“Действительно, истребители четвертого поколения, такие как МиГ-29 и F-16, часто сравнивают, потому что они ровесники. Но МиГ-29 как был "рожден" в Советском Союзе, так и остался советской машиной без особых модернизаций и улучшений. F-16 прошел несколько этапов глубокой модернизации, изменено бортовое оборудование, радар самолета — бортовая радиолокационная станция, которая видит цели гораздо лучше и работает вместе с широкой номенклатурой современного западного вооружения, это высокоточные дальнобойные ракеты класса "воздух-воздух", крылатые ракеты, высокоточные планирующие авиабомбы. Так же хорошо эти самолеты работают по надводным целям”, – объяснил Юрий Игнат.

Он также добавил, что это многоцелевой истребитель, способный стать основной боевой машиной Воздушных сил и надежно закрывать наше воздушное пространство вместе с западными средствами ПВО. F-16 помог нам деоккупировать наши земли и помочь нашим наземным войскам.

Напомним, что у России поддержка войны против Украины среди жителей несколько снизилась. Мобилизации боится больше половины россиян.

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