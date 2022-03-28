Феноменальные дураки, которые нечем думать — Зеленский о предателях, идущих на сотрудничество с оккупантами

Феноменальные дураки, которые нечем думать — Зеленский о предателях, идущих на сотрудничество с оккупантами

Зеленский подчеркнул, что Вооруженные силы Украины сдерживают оккупантов, а на части направлений идут в наступление.

Президент выразил благодарность жителям Херсона, Каховки, Славутича и других городов, которые выходят на проукраинские митинги против российской оккупации.

Об этом глава государства сказал в ночном видеообращении.

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"Снова хочу поблагодарить наших людей в Херсоне, в Каховке, в Славутиче и других городах, которые не перестают сопротивляться оккупантам. Если кафиры временно зашли в украинские города, это значит только то, что им придется выйти.

И тем феноменальным дуракам, которые пытаются сотрудничать с российскими войсками, я хочу напомнить, что они и своих-то бросают. Что они сделают с чужими предателями? Сказал бы им: подумайте. Но знаю, что думать таким людям нечем. Иначе и предателями не стали бы", – сказал Зеленский.

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Кроме этого, Зеленский добавил, что ВСУ сдерживают оккупанов, а на части направлений идут в наступление.

"Молодцы. Храбрость наших защитников, то, как мудро они ведут себя на поле боя ... Это настолько важно, что никаких слов благодарности просто не хватит. Но снова и снова я не устаю благодарить. Каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице. Всем, кто борется за будущее для нас с вами, для наших детей, для нашего народа", — сообщил глава государства.

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