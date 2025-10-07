Феодосия в огне: детали мощного удара ВСУ по нефтетерминалу (фото)

Спутниковые снимки показали масштабы пожара в Феодосии после атаки ВСУ

В оккупированной Феодосии продолжается масштабный пожар на крупнейшем на полуострове нефтеналивном терминале — огонь длится вторые сутки после ночного удара беспилотников Вооруженных сил Украины, подтвержденного Генштабом. По данным очевидцев, пламя распространилось и поразило дополнительный новый резервуар.

Спутниковые снимки, обнародованные «Суспільне Крим», это подтверждают.

На снимках зафиксированы два центра возгорания на территории терминала — в северо-западной и восточной его частях.

По мониторингу NASA FIRMS, дым от пожара 6 октября простирался примерно на 12 километров, что свидетельствует о значительных масштабах возгорания.

Местные Telegram-каналы и свидетели, в частности Supernova+ и мониторинговая группа Крымский ветер, обнародовали фото- и видеодоказательства того, что огонь не утихает и уже перекинулся на новый резервуар. Официальных комментариев от так называемого главы Крыма Сергея Аксенова на данный момент не поступало.

Эксперты отмечают важность этого объекта для логистики полуострова: руководитель программ программы Центра «Стратегия XXI» Павел Лакийчук называет феодосийский морской нефтетерминал ключевым узлом для поставки нефтепродуктов в Крым и российских войск. По его оценке, поражение базы может повлечь за собой серьезные проблемы с горючим для оккупационных сил. Лакийчук прогнозирует, что тушение пожара может занять от пяти дней до недели. Он также предполагает, что удар был частью сложной операции, подготовленной по устранению элементов ПВО на западном побережье полуострова, чтобы открыть коридор для поражения более глубоких целей, таких как Феодосия, Кировское или Багерово.

Нефтетерминал уже ранее подвергался ударам: первое известное массовое поражение произошло в ночь на 7 октября 2024 — тогда пожар продолжался более недели.

Напомним, 6 октября попадание зафиксировали по мощностям АО «Морской нефтяной терминал» в Феодосии в оккупированном Крыму. На территории объекта вспыхнул масштабный пожар.