Фетиш с окопами не поможет: эксперт описал сценарий деоккупации Крыма

По мнению эксперта, основная задача украинских войск для начала активной фазы сценария – выход на админграницу Крыма.

Сценарий деоккупации Крыма будет похож на сценарий освобождения острова Змеиного и будет заключаться в изоляции полуострова и методическом уничтожении оккупантов.

Такое мнение военно-политический обозреватель Александр Коваленко высказал в Сети.

Он обратил внимание на то, что возведение линий обороны, рытье окопов и установление фортификационных сооружений стало в последнее время в Крыму неким фетишем. Цель – показать внутреннему потребителю якобы защищенность от десанта и сухопутного наступления. Это при том, что у Украины нет достаточного количества десантных средств.

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Коваленко описал свое видение, как на самом деле Украина будет освобождать Крым.

"С 2022 года я неизменно придерживаюсь мнения, что это будет сценарий Змеиного острова, адаптированный для несколько большей территории. Сценарий полной изоляции полуострова Крым от внешнего мира и методической, планомерной аннигиляции оккупантов", — говорится в сообщении обозревателя.

По его мнению, основная задача ВСУ для начала активной фазы этого сценария – выход на административную границу Крыма. После этого начнется формирование ударно-огневого потенциала по уничтожению военных объектов и военной инфраструктуры врага на полуострове.

"Фактически, ВСУ могут обеспечить 4 зоны поражения, с учетом имеющихся и перспективных средств поражения, которые мы можем получить (или уже получаем). И этих зон вполне хватает, чтобы заставить РОВ (российские окупационные войска – ред.) тотально втиснуться в южной локации, обнажив, ну или хотя бы ослабив север и центр полуострова", – объяснил Коваленко.

Он подчеркнул, что очень важно восстановить полный контроль над Азовским морем и нанести значительные повреждения Крымскому мосту – единственной логистической артерии, соединяющей РФ и полуостров. Кроме того, необходимо уничтожать паромы, если их будут использовать войска врага.

"Таким образом, контингент РОВ на полуострове окажется в изоляции и ежедневно будет нести потери, восстановление которых не будет возможным. То есть ежедневный минус, который приведет за определенное время к полной потере боеспособности подразделений РОВ в Крыму", — отметил обозреватель.

Он добавил, что это лишь один из сценариев и убежден, что таких сценариев на столе Генштаба ВСУ несколько. Некоторые из них могут быть намного неожиданнее сценария более широкой операции, чем была на острове Змеиный.

"Но в целом тот фетиш, который российская пропаганда устроила вокруг Крыма, выглядит очень убого, с учетом того, как на самом деле видится освобождение полуострова. Пакуйте чемоданы, окопы не помогут. Напротив, в них вас и закопают", – предупредил Коваленко врага.

Напомним, как неоднократно отмечал экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, Крым – это решающая территория. Он советует начать освобождение полуострова с ударов на большой дистанции, обрубить Крымский мост и в мае-июне направить силы контрнаступления в направлении Мелитополя и Мариуполя. После этого ВСУ могут начать бить по врагу в Севастополе, Джанкое, Саках. В таком случае для противника будет почти невозможно оставаться там.

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