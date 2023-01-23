"Февраль-март будут активные боевые действия": в разведке сообщили, где ожидается обострение войны

В разведке не исключают наступление оккупантов на Купянском направлении.

В ближайшие месяцы украинская разведка прогнозирует активные бои на Донецком и Луганском направлениях.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью Укринформу.

"Будут активные боевые действия на Донецком и Луганском направлениях. Герасимов не выполнил ту задачу, которую перед ним ставили. Первая – это полная оккупация Донецкой и Луганской областей", — сказал Скибицкий, комментируя приказ Путина захватить Донбасс до марта.

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Кроме того, по данным разведки, враг опрокидывает 2-ю механизированную дивизию 1-й танковой армии из Беларуси. Поэтому риск новой попытки оккупантов нападения через границу на Купянском направлении.

"Да, февраль-март будут активные боевые действия, и именно в Луганской и Донецкой областях. Мы еще видим сейчас опрокидывание 2-й механизированной дивизии 1-й танковой армии из Беларуси. Не исключаем, что они могут снова попытаться зайти на нашу территорию через граница, это Купянское направление, возможно и возобновление наступательных действий с целью возвращения под контроль ранее захваченных врагом территорий в Луганской области", — сказал Скибицкий.

Напомним, ранее Вадим Скибицкий предупреждал, что весна и начало лета 2023 будут решающими в полномасштабной войне. По его прогнозу, примерно в феврале-марте россияне постараются взять под свой контроль Купянск, Сватово, Кременную в направлении Харьковской области.

По мнению израильского военного историка Мартина ван Кревельда, через два-три месяца будет большая война и никто не знает, чем все закончится. По его словам, "должно быть большое сражение.

Министр обороны Украины Алексей Резников также предупреждал о риске нового наступления россиян. Весной враг может атаковать из районов, которые россияне уже оккупировали на юге и востоке Украины.

В то же время пресс-секретарь ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что, несмотря на сложность задач, большой ценой украинцы освобождают собственные территории.

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