Февральские планы Кремля: военный эксперт рассказал, какие "сюрпризы" ждут Донбасс

Россияне решили не ждать перевооружения ВСУ и получения украинскими защитниками новейших образцов оружия, в разы превышающих советские и российские образцы, находящиеся на вооружении у противника.

Россия уже перешла к эскалации военного напряжения соответственно наступлению по всему участку фронта. Прежде всего, это касается Донецкого направления. Речь идет о попытке РФ прорвать первую линию обороны и выйти на вторую: Константиновка, Часов Яр, Краматорск, Славянск.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

В течение февраля-марта оккупанты попытаются решить стратегический вопрос, а именно выйти на административные границы Донецкой области и оккупировать эту территорию.

Эксперт также напомнил, что в настоящее время ВСУ контролируют около 50% территории Донецкой области.

"Второй этап, который начался 27 апреля с доклада российского руководителя оккупационной армии Шойгу о выходе на административные границы Донецкой области. По состоянию на февраль 2023 года он провалился. Напомню, 5 октября российский диктатор подписал указ о включении так называемой "ДНР" в состав Российской Федерации соответственно в пределах административных границ Донецкой области. Неисполнение именно военной компоненты ставит под сомнение именно политическое решение диктатора, то есть указ Путина — не больше, чем бумажка. Поэтому именно с этим связана эскалация военного напряжения", — отметил эксперт.

Добавим, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал о встрече с Шойгу и Герасимовым накануне 24 февраля 2022-го. Россияне врали тогда, что не планируют полномасштабное вторжение.

Напомним, по состоянию на 30 января 2023 года в Украине ликвидировано 126 650 оккупантов, уничтожено 3210 танков, 293 самолета и 284 вертолета.

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