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Фейгин объяснил, почему КНДР выгодно отправлять своих военных на войну против Украины

Фейгин объяснил, почему КНДР выгодно отправлять своих военных на войну против Украины

Власти КНДР будут зарабатывать на своих военных / Фото: Associated Press

Власти КНДР будут зарабатывать на военных, живущих на правах рабов.

Северная Корея будет зарабатывать миллиарды долларов, отправляя десятки тысяч своих военных на войну против Украины.

Об этом в эфире Эспрессо заявил российский оппозиционный политик Марк Фейгин.

Он заявил, что у Пхеньян заинтересованы в таком виде сотрудничества с Москвой по нескольким причинам.

"Я посмотрел, что средний северный кореец получает 1-3 доллара в месяц, вот такую заработную плату. А солдату платят 2 тыс. долларов в месяц. Мы же понимаем, что эти деньги не будут отдавать северокорейским солдатам, которые будут воевать в Украине или в Курской области.Все деньги пойдут северокорейскому руководству. Если будут воевать 10 тыс. солдат, то в месяц – это 20 млн долларов. солдат, то умножим 240 млн на 5 и за год выходит неплохая цифра, почти свыше 1 млрд долларов. Где-то 1 млрд 300 тыс. долларов – это приличные деньги", — отметил Марк Фейгин.

Он заявил, что в Северной Корее люди живут на правах рабов власти, поэтому они могут себе позволить отправить на фронт против Украины 50 тысяч военных, а их семьи взять в заложники. Это может стать еще одним прибыльным бизнесом для руководства КНДР.

"Конечно, там есть и другие интересы. Москва собирается помогать КНДР в военно-техническом плане, также ресурсами – поставлять нефть, газ. Наверное, этот вопрос поднимается со стороны Пхеньяна. Здесь для северокорейского руководства много выгод. Есть только один риск, что это может обострить отношения с Южной Кореей и создать какую-то ситуацию, в которой война может возобновиться на Корейском полуострове. Но эти риски северокорейское руководство предполагает все время, не исключает их, для этого они создавали ядерное оружие", — подчеркнул политик.

Напомним, ранее сообщалось, что в Курскую область за несколько дней РФ перебросит 5 тысяч военных из КНДР.

Кроме того, мы ранее информировали, что канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал опрокидывание войск КНДР в Украину.

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