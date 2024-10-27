Фейгин объяснил, почему КНДР выгодно отправлять своих военных на войну против Украины

Северная Корея будет зарабатывать миллиарды долларов, отправляя десятки тысяч своих военных на войну против Украины.

Об этом в эфире Эспрессо заявил российский оппозиционный политик Марк Фейгин.

Он заявил, что у Пхеньян заинтересованы в таком виде сотрудничества с Москвой по нескольким причинам.

"Я посмотрел, что средний северный кореец получает 1-3 доллара в месяц, вот такую заработную плату. А солдату платят 2 тыс. долларов в месяц. Мы же понимаем, что эти деньги не будут отдавать северокорейским солдатам, которые будут воевать в Украине или в Курской области.Все деньги пойдут северокорейскому руководству. Если будут воевать 10 тыс. солдат, то в месяц – это 20 млн долларов. солдат, то умножим 240 млн на 5 и за год выходит неплохая цифра, почти свыше 1 млрд долларов. Где-то 1 млрд 300 тыс. долларов – это приличные деньги", — отметил Марк Фейгин.

Он заявил, что в Северной Корее люди живут на правах рабов власти, поэтому они могут себе позволить отправить на фронт против Украины 50 тысяч военных, а их семьи взять в заложники. Это может стать еще одним прибыльным бизнесом для руководства КНДР.

"Конечно, там есть и другие интересы. Москва собирается помогать КНДР в военно-техническом плане, также ресурсами – поставлять нефть, газ. Наверное, этот вопрос поднимается со стороны Пхеньяна. Здесь для северокорейского руководства много выгод. Есть только один риск, что это может обострить отношения с Южной Кореей и создать какую-то ситуацию, в которой война может возобновиться на Корейском полуострове. Но эти риски северокорейское руководство предполагает все время, не исключает их, для этого они создавали ядерное оружие", — подчеркнул политик.

Напомним, ранее сообщалось, что в Курскую область за несколько дней РФ перебросит 5 тысяч военных из КНДР.

Кроме того, мы ранее информировали, что канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал опрокидывание войск КНДР в Украину.

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