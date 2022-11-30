Фейгин заявил, что в Кремле могут думать о концепции, как остановить войну и "оформить достижения"

Фейгин отметил, что ресурсы России иссякают.
Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что в Кремле могут думать о концепции окончания войны и о том, как "оформить достижения".
Об этом он сказал в комментарии "Гордону".
Фейгин отметил, что ресурсы России иссякают. И поскольку это будет продолжаться, экономический прогноз неутешителен.
"Если введут ценовой коридор на энергоносители, поступления от продажи энергоресурсов снизятся в разы... Если усиливающееся давление со стороны Запада... А если еще и Китай как-то привлечется, то на сколько хватит возможностей? Я не исключаю, что оформляют партию, которая выступает за попытку прекратить все это: "Попробуем остановиться хотя бы на том, чего достигнуто", — сказал Фейгин.
Война России против Украины
Россия 24 февраля начала полномасштабное наступление на территорию Украины. Кремль планировал "захватить Киев за три дня", установить там марионеточный режим во главе с государственным изменником Виктором Януковичем.
В сентябре Россия предприняла попытку аннексировать части украинских областей – Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую.
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