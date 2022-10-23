Фейк о "грязной бомбе": Шойгу пообщался с министрами обороны Франции и Турции

В России придумали очередной бред и пытаются его распространять.

Министр обороны России Сергей Шойгу продолжил распространение фейков о якобы использовании "грязной бомбы". Об этом он даже всерьез обсудил с министрами обороны Франции и Турции.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Министр обороны государства-агрессора продолжил риторику кремлевских пропагандистов о том, что якобы Украина почти изготовила "грязную" бомбу и может ее применить в дальнейшем, что приведет к еще большей эскалации конфликта. Пока неизвестно, что министры обороны Франции и Турции ответили на маразматические заявления Шойгу.

"Грязная бомба": что известно

Российские пропагандисты массированно распространяют фейки о том, что Украина якобы почти изготовила какую-нибудь призрачную "грязную" бомбу и даже готовится ее применить на своей же территории, чтобы потом обвинить в этом Россию.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предупредил, что российская пропаганда не просто так анонсирует очередное военное преступление с использованием "грязной" бомбы.

Коваленко отметил, что сегодня, 23 октября, пропагандистские СМИ РФ стали распространять новость о якобы готовящемся в Украине теракте с применением "грязной" бомбы.

Эксперт подчеркнул, что распространяют эту новость одновременно информационные ресурсы, контролируемые как ФСБ, так и ГУ ГШ ВС РФ. Это может свидетельствовать о том, что Россия готовит теракты в Украине.

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