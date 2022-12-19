Фейк о "ядерном оружии ВСУ": Ким назвал заявления оккупантов смешными и объяснил, почему россияне подняли панику

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что украинцы ударили по оккупантам термобарическим боеприпасом из квадрокоптера, который доработали волонтеры. Поэтому россияне, заявлявшие, что ВСУ использовали на Кинбурнской косе "тактическое ядерное оружие", распространяют фейки.

Об этом Ким сказал в эфире "Эспрессо".

"Это термобарический боеприпас весом 9 кг, который был доработан. Это обычный боеприпас, которым работают военные, скажем так. Но россияне настолько не ожидали, что это будет из дрона — такой вес и на такое расстояние, вот они эту панику подняли", — сказал Ким.

Он также отметил, что на видео взрыв боеприпаса "выглядел серьезно".

"На самом деле это разработки наших волонтеров, которые доработали несколько. И сейчас мы еще доработаем несколько таких штук. Одна поедет на Бахмут, а некоторые будут работать в нашей полосе", — отметил Ким.

Добавим, что ВСУ еще не установили контроль над Кинбурнской косой Николаевской области. Россияне там осуществляют перегруппировку.

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