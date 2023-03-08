Фейк об отказе Украины обменять 70 пленных: что не так со "списком Москальковой"

Российская "омбудсмен" не является субъектом переговоров при обмене и осуществляет информационные “вбросы”.

Заявление уполномоченной по правам человека России Татьяны Москальковой о нежелании украинской стороны вернуть из плена 70 военных во время обмена 7 марта сопровождается недостоверным списком и преследует цель расшатать украинское общество.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"Российская "омбудсмен" не является субъектом переговоров во время обменов. Татьяна Москалькова в очередной раз озвучивает тезисы, нужные россиянам для расшатывания украинского общества”, — говорится в сообщении.

В Координационном штабе подчеркнули, что в своем заявлении российская чиновница ни словом не упомянула о резонансной внесудебной казни украинского безоружного воина, пытаясь найти объяснение для российского общества отсутствия прогресса в возвращении собственных военнопленных.

В списке украинских военнопленных, опубликованных Татьяной Москальковой, по словам украинской стороны переговоров об обмене, есть определенный позитив, поскольку он является свидетельством того, что эти воины находятся в российском плену. В то же время этот список содержит фамилии военнослужащих, которые на самом деле уже освобождены из плена.

“Это свидетельствует о некомпетентности так называемого "омбудсмена" и отсутствии владения ситуацией. Такие провокации с российской стороны проходят уже не в первый раз. Украина готова забирать из плена и забирает всех наших Защитников и Защитниц, которых предлагает на обменах противоположная сторона”, — говорится в сообщении.

В Координационном штабе по обращению с военнопленными напомнили, что 25 февраля этого года Татьяна Москалькова попала в санкционный список Евросоюза за отрицание фильтрационных мероприятий, которые проводила Россия на оккупированных территориях Украины. Также Москалькова исключена из Международного института омбудсмана (IOI).

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал "воспитательную беседу" с российскими оккупантами перед состоявшимся во вторник обменом на защитников Украины 7 марта.

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