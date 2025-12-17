- Дата публикации
Фейк РФ о Купянске: где оккупанты сняли видео, чтобы соврать о контроле над городом
Россия распространила фейк о захвате Купянска, показав видео из Тавильжанки. ВСУ контролируют около 90% города.
Российские пропагандисты снова пытаются выдать кадры из другой местности за подтверждение контроля над Купянском в Харьковской области.
Видео, которое они показали, действительно снято на юго-западной окраине Тавильжанки, всего в 20 км от города, заметил пользователь @Bielitzling в соцсети X, сообщает DeepState.
По его словам, кадры выдали за Пляжный переулок в Купянске, что подчеркивает масштаб фабрикации дезинформации.
«Забавный факт №2, но расхваленные на днях нашим генералом американские аналитики каким-то образом „геолоцировали это Купянском“, что дополнительно вызывает вопрос качества изучения ими телеграмму. Как говорил Великий Кобзарь — чужого учитесь, а своего не сторонитесь», — говорится в сообщении DeepState.
Кремль снова докладывает Путину о «увлечении»
Ранее президент РФ Владимир Путин получил очередной доклад о якобы контроле над Купянском от министра обороны Андрея Белоусова во время расширенной коллегии Минобороны. По его словам, группировка «Запад» оккупировала населенный пункт, а ВСУ «безуспешно пытаются вернуть его под свой контроль».
Белоусов также заявил, что оккупанты якобы оцепили украинские подразделения на левом берегу реки Оскол и что это расширит так называемую «полосу безопасности» в Харьковской области.
Контратака ВСУ продолжается
На самом же деле украинские войска продолжают операцию по освобождению Купянска. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на 32-м заседании Контактной группы по обороне Украины «Рамштайн» сообщил, что силам обороны удалось отбросить оккупантов и взять под контроль почти 90% города.
На Покровском направлении украинские подразделения удерживают оборону и вернули контроль над 16 км в северной части Покровска, а также 56 км в районах населенных пунктов Гришино, Котлино и Удачное к западу от города.
По словам Сырского, несмотря на усилия российских оккупантов, контратаки ВСУ эффективно сдерживают врага и не позволяют ему установить контроль над городом.