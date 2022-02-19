"Фейки еще 2014 года": Залужный опроверг обстрел Ростовской области

Подразделения Объединенных сил не производили никаких обстрелов с артиллерийских систем ни оккупированных территорий, ни территории России.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал фейковыми сообщения пропагандистских СМИ о якобы обстрелах со стороны Украины территорий рядом с населенными пунктами Ростовской области.

Об этом Залужный написал в субботу, 19 февраля.

"Российская пропаганда продолжает распространять фейки, обвиняя Вооруженные Силы Украины и нагнетая ситуацию. Так, российские СМИ сегодня обнародовали информацию о якобы обстрелах со стороны Украины территорий рядом с населенными пунктами Ростовской области. В частности, "фэйковым" является сообщение о разрывах будто бы украинского РСЗО "Град" и 122-миллиметрового снаряда в Ростовской области", – говорится в сообщении главнокомандующего ВСУ.

Он назвал эту информацию "откровенной ложью и провокацией. Ведь для создания "сенсационных сообщений" оккупанты используют подготовленные и обнародованные ими фейки еще в 2014 году".

Залужный отметил, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода на расстоянии свыше 21 км от линии столкновения, что превышает максимальную дальность стрельбы "Градов" и 122-миллиметровых орудий, находящихся на вооружении ВСУ.

"Следовательно, при отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях, совершают хаотические обстрелы населенных пунктов и сознательно продуцируют лживые сообщения", – резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Напомним, 19 февраля российские пропагандистские СМИ сообщили, что украинские снаряды попали на территорию России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба это опроверг и заявил о требовании провести международное расследование.

В то же время, во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не обстреливает временно оккупированные территории Донбасса, а тем более РФ, а то, что показывают людям – это "ложь и цинизм".

Новости с фронта: война продолжается чуть ли не по всей линии разграничения, двое военных погибли

Читайте также: