Фейки от оккупантов переходят границы, от которых открещивается даже Кремль

А россиян запугивают ядовитыми украинскими продуктами.

Путин подписал закон, согласно которому фейки о деятельности госорганов за границей – означают криминал. А сесть за правду в России можно на 15 лет. Даже термин "безработица" у них теперь отсутствует, потому что очень опасен для кремлевской власти. За правду они выдают там то, что у нас называется тотальной ложью.

Об этом говорится в ТСН.

Манипулятивные заголовки, извращенные факты и откровенная ложь — оружие не менее опасное, чем пули и снаряды. Пропаганда поражает мозги и, кажется, полностью парализует способность людей к критическому мышлению. Кремлевские пропагандисты искусно пользуются этим оружием чуть ли не с первых дней войны. Вспомнить хотя бы распятого мальчика. Постановочное интервью, вышедшее на "Первом канале" российского телевидения летом 2014 года, а теперь появилась очередная басня о черных трансплантологах в Украине.

"На волне растущего хаоса в южных и центральных областях Украины набирает обороты бизнес по черной трансплантации. Органы молодых и здоровых украинцев, погибших на фронте или от бомбардировки, активно скупает истеблишмент США, Канады, Великобритании, Швейцарии, Австрии, Италии, Японии и ФРГ.", — распространяют россияне.

И это пишет депутат тамошней Думы. Каждый день демонизировать украинцев – главная задача российских политиков и лидеров мнений Кремля. Очередную «разнарядку» недавно спустили в администрации школ. А те, в свою очередь, попросили распространить в родительских чатах. В этом лонгриде какой-то безымянный педиатр предоставляет подробный список продуктов, травящих русских подростков. Большинство – произведено в Украине. И это открытие десятилетия. Ибо целая академия наук никак не могла выяснить, от чего же массово умирают дети в России. «Мы и представить не могли, что в детских продуктах содержится такой сильнодействующий яд, все время мы искали не в том месте»,- говорится в очередном фейке.

Но сейчас русские фейкометы точно знают, где находить ядовитый источник. Это все пресноизвестные американские биолаборатории, где нашли след Сороса и Байдена.

Похоже, только россияне никак не поймут, что выход международного бизнеса это прежде всего колоссальная безработица. Так вот российские СМИ заменяют это слово на "высвобождение" рабочих мест. Чтобы хоть как-то скрыть освобождение от зарплат и нормальной жизни десятков тысяч россиян.

Также появились фото сразу в нескольких прокремлевских телеграмм-каналах и должны были убедить всех — Украина готовилась к силовому захвату Крыма. Вот только качественно оформить этот фейк пропагандисты не смогли и издали с ошибками написанные инициалы президента.

В разрушенном до основания Мариуполе оккупанты опустились так низко в своей лжи, что даже в Кремле открестились. Мало того, что они привезли туда главаря псевдообразования, который раздает гуманитарку искалеченным им же людям. Так еще и заявляет, что делают это в штабе партии «Единая Россия». От этого даже в Кремле открестились. Но цинизм в другом – ежедневно по улицам разбомбленного города ездит машина с громкоговорителем и извещает, что Запорожье уже не принимает беженцев, что нужно ехать в Россию, что Одесса уже под контролем российской армии. Оккупанты делают это сознательно, чтобы сорвать эвакуацию и настроить мариупольцев против своей страны.

Как не попасть на крючок дезинформации и распознать фейк? Доверяйте только проверенным источникам информации. Большинство фейковых новостей имеют манипулятивные заголовки, не соответствующие сущности сообщения. Заглавные буквы, "инфа сто процентов" или призыв к срочному распространению — признаки фейка.

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