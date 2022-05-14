Фейки России о "биологическом оружии" могут означать запланированную атаку "под фальшивым флагом" — посол США в ООН

Фейки России о "биологическом оружии" могут означать запланированную атаку "под фальшивым флагом" — посол США в ООН

Американский представитель в ООН заявил о попытке РФ отвлечь внимание от агрессии в Украину баснями о "биологическом оружии".

Соединенные Штаты вновь обвинили Россию в использовании Совета Безопасности ООН для распространения дезинформации и теорий заговора относительно "американского биологического оружия" в Украине. Таким образом, РФ пытается отвлечь внимание от жестокой войны против меньшего соседа.

Об этом заявил посол США в ООН Ричард Миллс в пятницу, 13 мая, передает агентство AP.

Американский представитель назвал обвинения России о причастности США к программе биологического оружия Украины "явно фальшивыми и бессмысленными".

Также читайте Совет ООН по правам человека поддержал расследование военных преступлений России

Миллс предупредил Совет Безопасности ООН, что поведение Москвы является просто повторением ее стиля обвинения других в нарушении сделок, которые она сам совершила или собирается совершить.

По словам дипломата, за Россией необходимо внимательно следить, "поскольку существует вероятность, что российские войска предпримут химическую или биологическую атаку под фальшивым флагом".

Ранее посол России в ООН Василий Небензя заявил, что созвал третье заседание Совета Безопасности, поскольку его правительство все еще получает "очень тревожные материальные доказательства того, что Министерство обороны США имеет непосредственное отношение к реализации "опасных биологических проектов, которые действуют как секретная военная программа Украины" .

Напомним, ранее в Министерстве обороны США предупредили об адекватной реакции мирового сообщества на применение Россией химического или биологического оружия в Украине.

Чем опасно химическое оружие и какая первая медицинская помощь при его применении – Ярослав Вус

Читайте также: