"Фейки россиян разбиваются каждый день": Ермак — о том, кто контролирует Бахмут и Соледар

Россияне распространяют фейки о полном контроле над городами.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что города Бахмут и Соледар Донецкой области под контролем Украины.
Об этом он написал на своем телеграмм-канале.
Ермак опроверг фейки россиян о том, что якобы оккупационная армия захватила украинские города в Донецкой области и установила там полный контроль.
"Соледар и Бахмут — Украина. Фейки россиян разбиваются каждый день", — написал глава Офиса Зеленского.
Бои за Соледарь и Бахмут
Российские оккупанты сначала непрерывно штурмовали и пытались оккупировать город Бахмут Донецкой области. Там уже около полугода продолжаются кровопролитные бои. После очередных неудач оккупанты перебросили большинство своих сил на городок Соледар. Его штурмует оккупационная армия и наемники из ЧВК "Вагнер".
Сейчас именно в Соледаре ситуация самая критическая. Заместитель руководителя Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов 12 января на брифинге сообщил, что сейчас в городе продолжаются жестокие бои. Оккупанты пытаются захватить всю Донецкую область.
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