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"Фейки россиян разбиваются каждый день": Ермак — о том, кто контролирует Бахмут и Соледар

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
975
Время на прочтение
1 мин
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"Фейки россиян разбиваются каждый день": Ермак — о том, кто контролирует Бахмут и Соледар

Фото: Associated Press

Россияне распространяют фейки о полном контроле над городами.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что города Бахмут и Соледар Донецкой области под контролем Украины.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Ермак опроверг фейки россиян о том, что якобы оккупационная армия захватила украинские города в Донецкой области и установила там полный контроль.

"Соледар и Бахмут — Украина. Фейки россиян разбиваются каждый день", — написал глава Офиса Зеленского.

Бои за Соледарь и Бахмут

Российские оккупанты сначала непрерывно штурмовали и пытались оккупировать город Бахмут Донецкой области. Там уже около полугода продолжаются кровопролитные бои. После очередных неудач оккупанты перебросили большинство своих сил на городок Соледар. Его штурмует оккупационная армия и наемники из ЧВК "Вагнер".

Сейчас именно в Соледаре ситуация самая критическая. Заместитель руководителя Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов 12 января на брифинге сообщил, что сейчас в городе продолжаются жестокие бои. Оккупанты пытаются захватить всю Донецкую область.

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Дата публикации
Просмотры
975
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