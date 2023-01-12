"Фейки россиян разбиваются каждый день": Ермак — о том, кто контролирует Бахмут и Соледар

Россияне распространяют фейки о полном контроле над городами.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что города Бахмут и Соледар Донецкой области под контролем Украины.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Ермак опроверг фейки россиян о том, что якобы оккупационная армия захватила украинские города в Донецкой области и установила там полный контроль.

"Соледар и Бахмут — Украина. Фейки россиян разбиваются каждый день", — написал глава Офиса Зеленского.

Бои за Соледарь и Бахмут

Российские оккупанты сначала непрерывно штурмовали и пытались оккупировать город Бахмут Донецкой области. Там уже около полугода продолжаются кровопролитные бои. После очередных неудач оккупанты перебросили большинство своих сил на городок Соледар. Его штурмует оккупационная армия и наемники из ЧВК "Вагнер".

Сейчас именно в Соледаре ситуация самая критическая. Заместитель руководителя Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов 12 января на брифинге сообщил, что сейчас в городе продолжаются жестокие бои. Оккупанты пытаются захватить всю Донецкую область.

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