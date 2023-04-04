Фейковое "взятие" оккупантами Бахмута: что происходит в самой горячей точке фронта (карта и видео)

В Бахмуте Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Российское командование бросает на штурм украинских позиций наемников частной военной компании "Вагнер" и подразделения десантников. Оккупанты поспешили объявить о полном контроле над городом, в Вооруженных силах Украины эту информацию опровергли.

Что происходит на самом горячем участке фронта — читайте подробности в материале ТСН.ua.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 3 апреля объявил, что "юридически Бахмут взят", и обнародовал видео с вывешиванием флагов России и "Вагнера" на здании городской администрации.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский назвал заявление Пригожина фейком.

"Враг слабеет и пытается прикрыть свои провалы новыми и новыми фейками о взятии Бахмута. Но правда в том, что удачная работа Вооруженных сил Украины опровергает все старания российских пропагандистов. От того, что каждый воин делает прямо сейчас на своем участке фронта, в своих окопах на передовой, зависит движение вперед всей нашей армии. Мы их одолеем", — подчеркнул генерал-полковник.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый также опроверг информацию о захвате города: "Бахмут — украинский, и они ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от этого".

Череватый сообщил, что "вагнеровцы" устанавливают флаги на зданиях, которых давно уже не существует, в частности, речь идет о здании городской администрации.

"Но, несмотря на это, Бахмут остается направлением главного удара врага, сил "Вагнера". За эти сутки было 32 атаки врага, 26 боестолкновений в Бахмуте и на окраинах, 91 оккупант уничтожен, 119 получили ранения, подбит их танк, РСЗО "Град" и три полевых склада боеприпасов", — добавил он.

Фото: Deepstatemap

В то же время, украинские военные тоже несут потери в боях за город. Как сообщает в своем сюжете ТСН, медикам, спасающим раненых под Бахмутом, приходится сталкиваться с наплывом до ста раненых в сутки.

"От осколочных до пулевых, разных раненых очень много", — рассказывают медики в стабилизационном пункте холодноярской бригады.

ВСУ устроили "прожарку" ОПГ Пригожина — эксперт

Украинские военные в Бахмуте продолжают выполнять задачи по "прожарке" окупантов, а Пригожин тем временем пытается сравнивать себя с советскими солдатами, взявшими Берлин.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"До взятия Бахмута ОПГ Пригожина, как до Киева на карачках. Пригожин видит себя Кантарией или Егоровым, а админздание Бахмута представляет Рейхстагом. Поэтому носится с "аквафрешем" на палочке, фотографируется", — отметил Свитан.

По словам эксперта, ВСУ удерживают рубежи в районе Бахмута, дорогу из Константиновки, а также участок на пересечении реки Бахмутки с трассой.

"Сейчас уничтожается определенное количество войск, зашедших в промзону Артемовского завода обработки цветных металлов, работает наша авиация. Бахмут выполняет свою задачу по "прожарке" ОПГ Пригожина и туда начинают подходить линейные части российской армии. Их там до батальона за сутки уничтожают наши войска", – рассказал он.

Как отметил Свитан, Пригожину фотографии в Бахмуте нужны для использования в своей политической тусовке, но "такие фотографии не влияют на наши позиции".

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