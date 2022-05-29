Фейковые гумкоридоры и наращивание сил на Змеином: агрессор готовит новые провокации в Черном море

Фейковые гумкоридоры и наращивание сил на Змеином: агрессор готовит новые провокации в Черном море

Также враг может организовать нападение якобы "украинского" катера на вспомогательные военно-морские или специальные суда Болгарии, Грузии, Румынии или Турции или даже обстрел из него прибрежных гражданских объектов критической инфраструктуры Болгарии или Румынии.

Российские захватчики постоянно используют новые и новые провокации против торгового судоходства в черноморской акватории.

Об этом сообщили в Ассоциации реинтеграции Крыма.

Так, враг сообщает о фейковых "гуманитарных коридорах" из морских портов Украины якобы "для вывода из них торговых судов". Но при этом такие "коридоры" заявляются захватчиками либо из украинских портов, захваченных русскими войсками, таких как Херсон, либо из находящихся под постоянными обстрелами со стороны Черноморского флота.

"Также кафиры существенно нарастили в мае 2022 года собственную группировку на острове Змеиный, с расположением на нем средств противовоздушной обороны, беспилотников и ракетных артиллерийских систем", — сообщили в Ассоциации.

Данные деяния захватчиков составляют новейшие опасности для торгового судоходства. Об этом Ассоциация сообщила уполномоченным международным структурам, таким как Международная морская организация и Международная организация труда.

В то же время, агрессор перевел на Черное море захваченный в порту Бердянске артиллерийский катер украинских Военно-Морских Сил типа "Гюрза-М", который в мае был замечен в бухтах Севастополя и у того же острова Змеиный.

При этом к югу от острова наблюдается постоянное скопление торговых судов, направляющихся в румынских территориальных водах в украинские порты на Дунае — Рени и Измаил.

"Сейчас есть сообщения о попытках использования оккупантами радиоаппаратуры катера «Гюрза-М» для распространения на частотах, предназначенных для безопасности мореплавания, фейковых сообщений". третьих стран для образования инцидента с жертвами или загрязнением морской среды с обвинением в этом Украины", — добавили специалисты.

Накануне в ООН предупредили, что в мире осталось запасов пшеницы на складах на около 10 недель из-за войны в Украине и запрета Индией на экспорт пшеницы.

Напомним, Зеленский поговорил с премьер-министром Италии о разблокировании украинских портов.

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