Фейковый "обстрел" пограничного пункта России: Украина заявила о провокации ФСБ

В штабе ООС обратили внимание, что продемонстрированное на фото и видео российскими пропагандистскими СМИ здание больше напоминает "хозяйственное помещение", чем пограничный пункт.

Украина назвала провокацией и фейком сообщение российской ФСБ об обстреле с территории Украины пограничного пункта в Ростовской области.

С соответствующими заявлениями выступили секретарь СНБО Алексей Данилов, Госпогранслужба иштаб ООС.

В штабе ООС обратили внимание, что продемонстрированное на фото и видео российскими пропагандистскими СМИ здание больше напоминает "хозяйственное помещение", чем пограничный пункт.

Кроме того, артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода.

"Следовательно, учитывая технические характеристики имеющихся на вооружении ВСУ артиллерийских систем, поражение указанного "хозяйственного помещения" невозможно ", — отметили в штабе.

Командование ООС уверяет, что подразделения ВСУ находятся на своих позициях, соблюдают Минские договоренности и не проводят никаких наступательных действий.

Пограничники назвали российский фейк об обстреле "сознательной провокацией". ГПСУ обратила внимание, что пропагандисты не называют точное место, где это произошло, кроме как в 150 метрах от российско-украинской границы в пределах Ростовской области.

"Отдельные источники, на которые ссылаются российские ресурсы, отмечают, что речь может идти о территории, расположенной рядом с неконтролируемым Украиной участком границы, в Неклиновском районе Ростовской области", — уточнили в Госпогранслужбе.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге заявил, что такими действиями РФ хочет спровоцировать Украину.

"Мы не ведем эти обстрелы. Мы предупреждали, что они (россияне. — Ред.) могут фантазировать сколько угодно. Желание РФ спровоцировать нас на активные действия не получится", — заверил Данилов.

Напомним, что российская ФСБ заявила сегодня, что с украинской территории якобы выпущен снаряд, попавший в пограничный пункт Ростовской области.

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