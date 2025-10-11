Армия РФ. / © Associated Press

Реклама

Российская Федерация явно преувеличивает свои успехи на фронте. Даже незначительное продвижение вперед у Покровска Донецкой области не имеет стратегического значения. Потери, которые понесет оккупационная армия, неоправданны масштабом продвижения.

Об этом заявил бывший директор ЦРУ генерал Девид Петреус в интервью немецкой газете Welt.

Он отметил, что под Покровском продолжается украинская контратака. По сообщениям, ВСУ уже удалось вернуть около 200 кв. км территории.

Реклама

"Да, Россия постепенно продвигалась вперед, но эти "успехи" не имеют стратегического значения и куплены колоссальными потерями. По нашим оценкам, Россия уже потеряла 1,1 млн убитыми и ранеными. Как офицер, который много лет писал письма соболезнования семьям погибших, я не могу даже постичь масштабы этой трагедии”, - говорит Петреус.

Он выразил убеждение, что российское наступление не достигло того, на что надеялись в Кремле. И хотя погодные условия позволяют вести бои, говорит экс-директор ЦРУ, но "сейчас нет никаких признаков, что Россия способна к настоящему прорыву".

Комментируя нарушения воздушного пространства НАТО дронами РФ и демонстративные массированные обстрелы Украины, Петреус говорит, что Москва "тестирует границы" и делает открытый вызов США.

Впрочем, он не уверен, что атаки российских БПЛА на страны Европы являются скоординированной операцией. Мол, сложно сказать.

Реклама

"Возможно, эти действия не полностью скоординированы, но решения о них принимались сознательно. Я согласен с президентом Трампом: если это повторится, НАТО должно сбивать российские самолеты. Мне также понравилось, что он заявил — Украина должна вернуть свои территории. Это амбициозно. Но это станет возможным только тогда, когда мы усилим поддержку Украины". инициативу. Делать это следует с минимальными потерями, максимально полагаясь на беспилотные системы", - подчеркнул американский генерал.

Напомним, по всей вероятности, что диктатор РФ Владимир Путин определил новую цель войны . Россия, вероятно, определила захват города Запорожья как свою новую стратегическую цель на фронте. Заметим, начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов утверждает, что группировка войск «Днепр» «наступает в направлении города Запорожья», а бои ведутся за Приморское и Степногорск.