Фиаско российского вторжения: военный эксперт объяснил летние провалы оккупантов и почему замер фронт

Российские оккупационные войска не выполнили ни одну из тех запланированных оккупаций в Украине, которые они анонсировали еще в начале лета. Например, полностью выйти к границам Луганской или Донецкой областей, чтобы как-то оправдать фиаско своего вторжения, которое должно было по их плану длиться три или чуть больше дней.

Об этом в эфире телемарафона 1+1 рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Мы видим, что уже более шести месяцев они не реализуют ни одного масштабного замысла из пунктов этого плана. То есть от Харькова до Одессы сухопутным коридором до Приднестровья захватить территории, взять под свой контроль Киев. Мы понимаем, что это им не удастся и в дальнейшем, а на сегодняшний день относительно фиаско летнего масштаба, Луганская область, например, еще 3 июля Сергей Шойгу (министр обороны РФ – ред.) заявил, о том, что они, так сказать, "освободили" территорию так называемой "ЛНР", то есть цель – выйти к границам Луганской области, но границы Луганской области, именно административные границы, там до сих пор не находятся оккупационные войска, они на сегодняшний день продолжают быть заблокированы возле Белогоровки и не могут продвигаться в направлении Северска, именно с этой локации. То есть они не находятся на границах Луганской области", — отметил он.

По словам военного эксперта, у оккупантов тотальное фиаско также в Донецкой области. На сегодняшний день, уже более месяца, наибольшие их интенсивные боевые действия блокируются, а именно на направлении Авдеевки, а также в Бахмутском направлении.

"То есть российская армия на сегодняшний день действительно демонстрирует хотя и какую-то рефлексию относительно наступательных действий, но эти наступательные действия настолько хилые и ничтожные, что действительно говорить о каких-то в перспективе масштабных наступательных действиях, или контрнаступлении на территории, которые уже были освобождены ВСУ, у них нет для этого возможностей. К тому же мы видим, как еще в начале лета они могли концентрировать свои силы и средства для интенсивных действий по фронту до 30 км по каждой локации. На сегодняшний день эти возможности у них уже уменьшились – менее 10 км. То есть Бахмутское и Авдеевское направления, каждая из этих локаций, это по 10 км интенсивных боевых действий.", — резюмировал Коваленко.

Напомним, российские оккупанты надеялись до июня захватить всю Донецкую область, однако до сих пор Украина контролирует 45% территории области.

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