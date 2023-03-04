Фиксируется активность вражеской авиации: в воздушных силах предупредили об опасности

В Воздушных силах подчеркнули, что угроза запусков ракет может быть в любое время, поэтому не стоит расслабляться.

В воздушных силах фиксируют активность российской авиации. В течение дня кафиры наносят по 30-40 ударов по территории Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Впрочем, по его словам, много вылетов совершают и украинские пилоты, уничтожающие врага.

"У них есть в Черном море определенное количество кораблей, кто-то с носителями "Калибров", кто-то без них. Пуски ракет можно производить из любого моря, не выходя даже из бухты. Сейчас также есть и активность вражеской авиации. Каждый день кафиры наносят. около 30-40 ударов. В то же время и в нашей авиации очень много вылетов. Согласно задачам и погодным условиям, активность может быть разная. Сегодня переговоры постоянно ведутся по предоставлению Украине авиации, и это очень важно", — сказал Игнат.

Напомним, ранее авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени Антонова Валерий Романенко сообщил, что Россия планирует задействовать авиацию в Украине при наступлении на важнейших направлениях.

Авиация во время войны: запасы прочности окупантов и потенциал Украины | Валерий Романенко

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