Фиксируют ли российские наступательные группировки в Крыму: военный объяснил намерения оккупантов

Когда мы видели в Сети видео, как россияне перекидывают танки и бронетехнику в Крым несколько недель назад, это могло происходить в рамках ротации.

Во временно оккупированном Крыму не фиксируется никаких признаков формирования наступательных группировок или внезапных изменений в состоянии, расположении или численности вражеской армии.

Об этом в эфире единственного телемарафона сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

По его словам, пока рано делать выводы о возможном усилении оккупантами этого направления. Когда мы видели в Сети видео, как россияне опрокидывают танки и бронетехнику в Крым несколько недель назад, это могло происходить в рамках ротации.

"Каждое подразделение, соответственно, прибывает и отбывает со своей техникой. Пока признаков формирования наступательных группировок или резких изменений в состоянии, положении и количестве сил нашего врага не наблюдается. Да, движение постоянно. Но делать выводы относительно того, что они как-то усиливают именно это направление пока наверняка рано", — подчеркнул Плетенчук.

Кроме того, он добавил, что оккупанты используют временно захваченные территории для того, чтобы обстреливать неоккупированную часть Украины.

Напомним, что россияне заявили, что в ночь на 30 апреля по оккупированному Крыму был нанесен ракетный удар с применением ATACMS.

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