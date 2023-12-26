"Фиксуем затишье": в ВСУ рассказали о последствиях сбивания российских истребителей

За прошедшие сутки не фиксировали обстрелов по населенным пунктам правобережья Херсонщины.

После уничтожения нескольких российских истребителей фиксируется затишье использования авиации врага и снижение активности артиллерии.

Об этом рассказала представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона во вторник, 26 декабря.

"Мы говорим об очевидном затишье с использованием авиации на нашем направлении. После сбития сразу четырех самолетов в нашей зоне ответственности враг прекратил использование тактической авиации для пуска управляемых авиабомб. Очевидно и снижение активности артиллерии. В частности, минувшие сутки ночью мы не фиксировали обстрелов по населенным. пунктах правобережья. Это говорит о результативности нашей боевой работы", — сообщила она.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Украинские военные ликвидировали российский десантный корабль "Новочеркасск"

Напомним, за последние дни Воздушные силы сбили пять российских самолетов за три дня.

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