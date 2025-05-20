Фиктивные боевые выплаты: что известно о новом скандале в 155-й бригаде

Вокруг 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской в мае 2025 года разгорелся новый скандал, / © ТСН.ua

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Вокруг 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской в мае 2025 года разгорелся новый скандал, связанный с коррупцией и фиктивными боевыми выплатами.

В частности, разоблачение коррупции в бригаде привело к новой волне массовых самовольных оставлений частей (СЗЧ), с которой бригада ранее сталкивалась.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации по состоянию на 20 мая.

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«Фиктивные боевые» и коррупционные схемы

В начале мая правоохранители задержали в Донецкой области командира батальона одной из бригад ВСУ, который зарабатывал на вымышленных «боевых» выплатах.

Мужчину подозревают в вымогательстве по 40 тысяч гривен подчиненных в обмен на фиктивные начисления надбавок за участие в боевых действиях, сообщает Государственное бюро расследований.

В частности, командир угрожал тем, кто отказывался платить, переводом в пехоту и отправкой «на ноль».

По информации правоохранителей, за март 2025 года чиновник получил почти один миллион гривен наличными за фиктивные выплаты. Столько же планировал получить и за апрель, однако его задержали во время получения «взятки».

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Издание « Украинская правда » выяснило, что подозреваемым является командир батальона беспилотных систем подполковник Святослав Шумский.

«Шумский сказал, что с согласованной комбригом «сотки» нужно будет отдавать 40 тысяч гривен: 20 – на нужды батальона, а еще 20 – «вверх». Мы спросили, будут ли эти средства проходить через официальную банку подразделения, куда мы и раньше делали добровольные взносы. Каждый солдат мог обратиться в штаб и попросить отчет об использовании своих денег», – рассказал один из военнослужащих бригады.

Также он добавил, что данные о взносах будут записываться в тетрадь и подчеркнул, что «40 тысяч нужно будет отдавать налом».

«Какие закупки сейчас делают наличными? Сразу стало очевидно, что деньги в батальоне не будут оставаться, – рассказал военный.

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Также в материале говорится о возможной причастности командира бригады Тараса Максимова к коррупционной схеме. Однако, по данным журналистов, его участие в этом не доказано, продолжаются следственные действия.

Что говорят в ВСУ

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый в ответ на запрос УП сообщил о назначении дополнительной служебной проверки в 155-й отдельной механизированной бригаде.

Михаил Драпатый / © Википедия

"После публикации материала в "Украинской правде" я назначил дополнительную служебную проверку обнародованных журналистами фактов", - отметил Драпатый.

Также он подчеркнул, что будет «жестокая расправа» со всеми, кто занимается коррупцией и издевается над собратьями.

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«Я жду результатов всех проверок и того, что установит следствие. Расследование ДБР продолжается. Командование группировки войск полностью способствует разоблачению всех причастных к поборам. Хочу подчеркнуть всем, кто устраивает подобные схемы: грабит собственную бригаду, издевается над собратьями, наживается на крови. Расправа будет жесткой», — говорится в ответе командующего Сухопутными войсками ВСУ.

ОК «Запад» взялось за расследование»

Командующий ОК "Запад" бригадный генерал Владимир Шведюк сообщил изданию "Украинская правда" , что в 155-й бригаде продолжается служебное расследование.

© АрмияInform

«Недавние факты, касающиеся возможных правонарушений со стороны отдельных должностных лиц внутри части, явились основанием для назначения мною служебного расследования. В бригаду направлена специальная группа из числа наиболее опытных офицеров ОК «Запад». Мы принципиально и беспристрастно настроены узнать все обстоятельства и установить все детали правонарушения», — говорится в заявлении бригадного генерала.

Также он отметил, что результаты расследования будут переданы в правоохранительные органы.

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В то же время Шведюк поддержал позицию командующего Сухопутными войсками генерал-майора Михаила Драпатого и заявил — что виновные обязательно будут нести полную ответственность за совершенное.

«Независимо от должностей, званий или прошлых заслуг, все нарушившие закон будут нести за это полную ответственность. Оперативное командование «Запад» – это не просто орган управления. Это боевое братство. Здесь нет места безответственности или мелким корыстным интересам. Мы все здесь для одного: защитить Украину и уничтожать врага», – отметил командующий ОК «Запад».

Массовое СЗЧ: вторая волна

В расследовании УП также говорилось более чем о 1,2 тысячах случаев самовольного оставление частей с начала 2025 года и недостаточном обеспечении подразделений бригады.

Следует заметить, что в январе 2025 года 155 бригада уже попадала в скандал с массовым СВЧ. Кроме того, у военных были проблемы с критически важным оборудованием.

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Тогда речь шла о СЗЧ около 1,7 тысяч военных после учений за границей.

В частности, часть военных сбежала еще во время учений во Франции — по разным источникам, от 48 до более 50 человек.

Напомним, после задержания подполковника Святослава Шумского, Тарас Максимов призвал сообщать о коррупции .

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