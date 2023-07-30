"Филигранная работа": Гуменюк о новом ударе по Чонгарскому мосту

Силы обороны Украины продолжают разрушать логистику противника на левом берегу Херсонщины. Накануне было попадание в Чонгарский мост, через который враг снабжает вооружение.

Обо всех последствиях сообщила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Работа Сил обороны направлена на разрушение планов врага, не разрушение инфраструктуры. Наносимые таким объектам повреждения направлены на то, чтобы снизить их пропускную активность, чтобы они не могли обеспечивать логистику врага, но мы понимаем, что нам самим они еще понадобятся. Поэтому работа проведена филигранно и точно. Сейчас оккупанты снова выискивают новые пути в объезд для того, чтобы поставлять своим войскам боеприпасы, технику и пополнение в результате нашей боевой работы.

Мы продолжаем устанавливать огневой контроль всех транспортно-логистических маршрутов, которыми враг может воспользоваться. Единственное, что может сдерживать Силы обороны – наличие гражданского населения, которое они все же используют, чередуя автомобили с гражданскими. Это смущает гражданских, поскольку, пытаясь уехать из Крыма, не имея возможности использовать Крымский мост, они пытаются объехать по материковой части и попадают в заложники этой военной техники", — сказала она.

Напомним, украинские военные 29 июля нанесли еще один удар по мосту в Чонгаре, соединяющий материковую территорию Украины с оккупированным Крымом. Но военные не разглашают ни подробностей атаки, ни ее последствий.

На рассвете 22 июня стало известно о повреждении Чонгарского моста в результате обстрела. Мост соединяет Крым с Херсонской областью. Именно эта транспортная артерия была одной из главных для российского контингента в оккупированных частях Запорожской и Донецкой областей, где осуществляют наступление Вооруженные силы Украины.

В Минобороны Британии заявили, что разрушенные мосты в Чонгаре на административной границе Херсонской области и аннексированного Крыма были жизненно важными для армии России.

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