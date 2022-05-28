Фильм убитого в Мариуполе режиссера получил специальную награду в Каннах

Фильм литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, убитого российскими оккупантами в Мариуполе в апреле, получил спецнаграду на 75-м Каннском кинофестивале.

Лента "Мариуполис 2" завоевала особую награду от жюри премии "Золотой глаз".

Об этом сообщила украинская режиссер Ирина Цилык, которая была в составе жюри, на своей странице в Facebook.

"Этот фильм совершенно невозможно ни с чем сравнивать, он остро выделялся, будто лежал на отдельной полке; бил под дых до черноты в глазах. А зная также все, что осталось за кадром... Литовский режиссер Кведаравичюс приехал в Мариуполь в марте, снимал там гражданских, жил с ними, но в конце концов попал в плен, его пытали и убили", — рассказала Цилык.

Режиссер добавила, что любимая Кведаравичюса смогла вывезти из Мариуполя не только его тело, но и материалы, которые он там снял.

"Друзья, коллеги деликатно сложили вместе снятые кадры и сделали из этого фильм", — отметила она.

Также Цилык поделилась, что президент жюри Агнешка Холланд, вручая награду, объявила минуту молчания за жертвами войны России в Украине, в частности режиссерами, журналистами, фотографами, представителями других творческих профессий.

Отметим, в 2015 году Мантас Кведаравичюс снял фильм "Мариуполис". Премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале в 2016 году, его называли "человеческой историей на фоне исторических потрясений".

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