Фильмировали ужасные зверства: оккупанты в очередной раз расстреляли бойцов ВСУ

Оккупанты снова расстреляли украинских военнопленных. Сначала убийцы "делили", кто из них застрелит бойцов ВСУ. А дальше сняли казнь на мобильный телефон.

Про всю жестокость и уровень варварства россиян, который невозможно понять – читайте в эксклюзиве Людмилы Труфин на TSN.UA.

На YouTube-канале ТСН.ua можно просмотреть видео: РАШИСТЫ РАСТРЕЛЯЛИ УКРАИНСКИХ ВОЕННОПОЛЕННЫХ И ЗЛИЛИ ВИДЕО В СЕТЬ!

Россияне расстреляли пленных

После увиденного и услышанного дальше, внутри останется только ярость. Россияне чуть ли не ежедневно совершают ужасные зверства в отношении украинцев. Но каждый раз болит еще больше. В этот раз кафиры убили еще шестерых безоружных украинских бойцов, сняв казнь на мобильный телефон. В сети пишут, что расстрел, вероятно, произвела расхваленная Путиным 155 бригада РФ, известная жестокими убийствами пленных. Кадры убийства украинцев россияне распространяют в своих пабликах. Рашисты фактически устроили стрельбу по живым мишеням и цинично снимали все это на видео. Мы не можем показать вам его полностью, но только взгляните на то, как россияне обращаются с украинскими пленными, как они готовятся их показательно убивать.

Самый массовый расстрел пленных

К сожалению, случаи казни украинских военнопленных российскими оккупантами – не редкость. В последнее время в сети регулярно появляются жесткие видео. Так, в октябре 2024 года россияне расстреляли шестнадцать украинских военнопленных на Покровском направлении. Это произошло в районе сел Николаевка и Сухой Яр. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

Раненых добили

На обнародованном видео зафиксировано, как под контролем врага военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, подававших признаки жизни, добили вплотную автоматной очередью, сообщил Офис генпрокурора.

В настоящее время осуществляются мероприятия по проверке опубликованного материала. Начаты следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления.

Реакция Омбудсмана

В свою очередь уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что направил письма ООН и Международному комитету Красного креста по поводу такого преступления россиян.

Очередное ужасное преступление окупантов

А 17 сентября 2024 года российские военные казнили украинского военнопленного мечом. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем телеграмм-канале.

Дмитрий Лубинец отметил, что мир должен перестать смотреть на то, как Россия открыто демонстрирует пренебрежение любыми нормами и законами.

В июле того же года российские военные жестоко расстреляли двух пленных ВСУ. Это произошло у Роботиного на Запорожском направлении. Видео циничного расстрела безоружных украинцев было распространено в Интернете 10 июля. Как пишут в сети, преступление совершили кафиры из состава 70-го мотострелкового полка ВС РФ.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на очередные зверства россиян. По информации Лубинца, на обнародованном видео прозвучало около десяти выстрелов в сторону безоружных украинских военных.

По этому факту начато уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

В то же время Дмитрий Лубинец отметил, что это очередное съемное военное преступление, за которое непременно должна быть ответственность. И очередной факт нарушения россиянами норм Женевских конвенций и международного гуманитарного права, регулярно не соблюдаемых РФ – от обычного солдата до военного руководства, которое не запрещает убийства и казни украинских военнопленных.

Согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными, подписанной в частности Россией, пленным должны быть гарантированы жизнь и гуманные условия содержания. Казни или жестокое обращение с военнопленными относятся к военным преступлениям. Но россияне постоянно нарушают все возможные правила, впрочем, за все рано или поздно придется отвечать.

Напомним, 3 января 2024 года во время штурма позиций украинских войск возле села Времовка Волновахского района оккупанты захватили двух военнослужащих ВСУ. Появились подробности циничного преступления.

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