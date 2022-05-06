"Фильтрационные процедуры начинаются уже внутри города" – советник мэра Мариуполя о жизни людей в оккупации

Российские оккупанты массово депортируют жителей Мариуполя на территорию РФ. Те люди, которые продолжают оставаться в осажденном захватчиками городе, испытывают бесчеловечные издевательства — оккупанты относятся к ним как к скоту.

У властей Мариуполя есть подтвержденные данные, что в российском поселке Врангеля, находящемся около Владивостока, в настоящее время находится около 300 мариупольцев, которых оккупанты незаконно вывезли. Связи с этими людьми нет, у них отсутствуют финансовые средства к существованию, работы там тоже нет, только – физическая.

Об этом рассказал советник городского главы Петр Андрющенко в эфире Радио НВ.

"Фактически Мариуполь превращается в украинское гетто, несмотря на все те красивые видео и картинки, которые нам пытается показать пропаганда, действительно ситуация очень тяжелая. Люди сбиваются фактически в новые микрорайоны, где еще можно жить, люди полностью бесправны, над ними издеваются и относятся к ним как к скоту", — сообщил Андрющенко.

По его словам, сейчас людям запрещено находиться на улице без одной из двух "бумаг": одна — о прохождении фильтрации, другая — вообще разрешение на пребывание на улице.

"И это очень большая проблема для людей, потому что фильтрационные процедуры начинаются даже внутри города. Заработали так называемые "отделки полиции", им помогают так называемые "волонтеры" от государства, от России, с организации фильтрации. Это то, что касается того, что фактически сейчас происходит внутри города. В городе устроены блокпосты, которые нельзя пересекать без проверки, кто-нибудь тебя может остановить, опять-таки устроить проверку или арестовать", — добавил советник городского головы Мариуполя.