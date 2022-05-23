Фильтрация и блокпосты: в Мариуполе кадыровцы начали патрулировать улицы

Фильтрация и блокпосты: в Мариуполе кадыровцы начали патрулировать улицы

В Мариуполе российские оккупанты усиливают режим контроля. Улицы города патрулируют мобильные группы из кадыровцев.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Петр Андрющенко.

Как стало известно, оккупанты в Мариуполе ввели новую пропускную систему, обустроили блокпосты и начали патрулировать город.

“Под патруль подпадают прежде всего грунтовые дороги, ведущие в объезд Мангуша и Никольского в сторону Бердянска и Запорожья. Местные сообщают, что вчера днем в районе села Демьяновка Мангусского района такой патруль задержал автомобиль с людьми, двигающимися в сторону Бердянска. Людей раздели, издевались, прибегали к физическому насилию. Но потом повернули в сторону Мариуполя”, – рассказал Петр Андрющенко.

Он также добавил, что водитель и пассажиры имели справки о фильтрации, однако не было пропусков.

“Поэтому соблюдайте осторожность. Удерживайтесь на время от прорыва в эвакуацию. Украина работает над открытием официальных эвакуационных коридоров. Берегите себя”, — отметил советник городского головы.

Напомним, что из Мариупольского порта оккупанты хотят вывезти железной дорогой зерно и металлопрокат.

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