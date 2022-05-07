Фильтрация, ограничение прав, грабеж: российские оккупанты устроили террор в Запорожской области

Российские оккупанты на захваченных ими территориях Запорожской области проводят фильтрационные мероприятия в отношении местных жителей, препятствуют эвакуации в безопасные регионы Украины и грабят аграрные предприятия.

Так, в поселке Черниговка оккупанты хотят отобрать у людей землю. Заставляют до 8 мая заполнить форму, где указано, сколько земли имеет собственник, а сколько – в аренде.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Только после этого, добавила она, оккупанты предоставят человеку лицензию на обработку земли. В противном случае комендант отберет всю неуказанную в бумагах захватчиков землю.

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В то же время в Михайловке российские войска внедряют свою временную налоговую систему для предпринимателей. Новую регистрацию по правилам захватчиков должны пройти те, кто хочет в дальнейшем работать в громаде. Также оккупанты уверяют, что потребовали только "военный налог", а все новые налоги предприниматели будут платить только в громаду.

Денисова также сообщила, что в Энергодаре на ТЭС закончился уголь, а организовать его регулярные поставки нет возможности из-за оккупации. В то же время "власть" захватчиков в этом городе завершила регистрацию жителей для якобы получения социальных выплат. Теперь оккупанты начали регистрацию предпринимателей. Кто из предпринимателей этого не сделает, не сможет работать в Энергодаре.

Жители оккупированной Васильевки рассказали, что российские военные пытаются выменять одну сим-карту украинского мобильного оператора на бензин стоимостью 15 грн за литр. В то же время в Днепрорудном две сим-карты меняют сразу на авто. Все потому, что российские оккупанты хотят звонить по телефону друг другу и домой, а телефонов не имеют, связи – тоже.

"Террор и жестокое обращение с мирными жителями на оккупированных территориях – это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учитывать эти факты преступлений и нарушений Россией прав человека в Украине", – призвала Денисова.

Напомним, 7 мая стало известно, что при неизвестных обстоятельствах умер городской голова временно оккупированного Токмака Запорожской области Игорь Котелевский.

"Мой путеводитель". Воспоминания о Запорожье

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