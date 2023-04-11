"Финиш подготовки к ядерной войне": Чубаров – о "красной кнопке" в Крыму

Чубаров оценил, о чем будет свидетельствовать размещение ядерного оружия РФ в Крыму.

Если Россия разместит свое ядерное оружие в оккупированном Крыму, это будет "финишем подготовки к ядерной войне".

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире Radio NV.

По его словам, ядерное оружие РФ в Крыму будет представлять прямую угрозу для членов НАТО.

"Турция, Болгария и Румыния. Вот эти страны сразу становятся целью. Поэтому это будет означать (я так думаю, я человек не военный) прямую подготовку к ядерной войне. Это будет финиш по пути к ядерной войне", — предположил Чубаров.

Оккупанты с семьями бегут из Крыма

В эфире FREEДОМ глава Меджлиса добавил, что многие россияне, прибывшие в Крым после оккупации, бегут с полустрова, боясь украинского контрнаступления.

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"Мы знаем, что начальствующий состав — это касается как вооруженных сил России, так и руководства карательных органов России в Крыму, уже со своими семьями эвакуировались. И несмотря на всю эту демонстрацию их фортификационных укреплений, профессионалы в оккупационной администрации и в оккупационной российской армии отдают себе отчет, что удержать Крым не удастся", — сказал Чубаров.

Он напомнил, что все соглашения и так называемые "правовые акты", совершенные россиянами на полуострове во время оккупации, согласно украинскому законодательству нелегитимны.

Ядерное оружие в Крыму: блеф Путина или реальная угроза

Ранее военный эксперт Александр Коваленко объяснил, разместит ли Путин ядерное оружие в Крыму.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов предупреждал, что Путин может использовать Крым и Беларусь для ядерных провокаций.

Военный эксперт Игорь Романенко предположил, что Россия могла разместить ядерное оружие в Калининграде и Крыму.

Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что Россия снова прибегает к ядерным угрозам, ведь очень хочет переговоров. Он назвал лишь одно условие, при котором РФ ударит по Украине ядерным оружием.