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Финляндия может начать тренировать украинских военных на своей территории

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Финляндия может начать тренировать украинских военных на своей территории

Фото: NATO eFP Battlegroup Lithuania

Пока Финляндия рассматривает разные варианты участия в тренировочной миссии ЕС

Силы обороны Финляндии рассматривают возможность подготовки украинских военнослужащих на территории своей страны.

Глава Министерства обороны страны Антти Кайкконен заявил, что он не исключает такого варианта, сообщает издание Helsingin Sanomat.

Он заявил, что данный вопрос пока остается открытым, но не исключил такой возможности.

Глава Минобороны Финляндии отметил, что сначала нужно определить, какую именно роль будет играть его страна в миссии ЕС по обучению украинских военных, а затем будет принято решение, где лучше проводить эти учения.

Он добавил, что в настоящее время в Финляндии рассматривают несколько вариантов участия в тренировочной миссии ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия отказалась тренировать украинских бойцов в рамках миссии ЕС.

Также мы информировали, что Украина получит от Нидерландов еще 500 млн. евро на военное оборудование.

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Дата публикации
Просмотры
177
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