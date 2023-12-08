Финляндия отказалась экстрадировать в Украину лидера неонацистской ДШРГ "Русич"

Суд Финляндии отказался экстрадировать в Украину лидера неонацистской ДШРГ "Русич".

Об этом пишет BBC News.

Как отмечается, верховный суд Финляндии отказал в экстрадиции одного из лидеров так называемой десантно-штурмовой разведгруппы "Русич". Речь идет о Яна Петровском (Воиславе Тордене).

Коллегия судей якобы не нашла оснований для задержания и постановила немедленно уволить Петровского. Его в нашем государстве подозревают в военных преступлениях в 2014-2015 годах на территории Донецкой и Луганской областей.

Что интересно, Петровский находится под санкциями ЕС и США как один из командиров ДШРГ "Русич". Его добровольческий отряд сражается на Донбассе с 2014 года на стороне российских оккупантов. В "Русиче" открыто заявляют о своих ультраправых взглядах.

Напомним, что две финские компании тайно переправили в Россию тысячи беспилотников.

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