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Финляндия ответила на запрос Украины об истребителях Hornet

Финляндия ответила на запрос Украины об истребителях Hornet

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
563
Время на прочтение
1 мин
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Финляндия ответила на запрос Украины об истребителях Hornet

Минобороны Финляндии ответило на запрос Украины о проведении переговоров о возможности передачи самолетов Hornet.

Министр обороны Финляндии Анти Кайконен заявил, что в настоящее время вопрос о возможной передаче Украине финских истребителей Hornet "не на повестке". Он отметил, что дискуссия по поводу истребителей "не актуальна".

Об этом пишет издание Yle.

"Истребители будут использоваться нашими силами обороны в ближайшие годы, после чего их жизненный цикл завершится", — отметил он.

Кайкконен добавил, что ответ на запрос Украины дали на прошлой неделе.

Украина в марте обратилась к Финляндии и предложила обсудить вопрос о возможной передаче Украине истребителей Hornet после того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин во время визита в Киев обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность передачи самолетов.

По словам журналистов, президент Финляндии Саули Нииностио и министр обороны заявили, что не знали об этом разговоре.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что законодательство Украины позволяет иностранным пилотам воевать на стороне Украины.

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Дата публикации
Просмотры
563
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