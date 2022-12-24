Финляндия поставит Украине военную технику почти на 29 миллионов евро

Техника будет поставлена в рамках 11-го пакета военной помощи, оцениваемого в 28,8 миллиона евро. Общая стоимость всех присланных пакетов военной техники от Финляндии составляет 189,2 миллиона евро.

Финляндия поставит в Украину 11-й пакет военной техники стоимостью 28,8 миллиона евро.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Facebook.

"Финляндия поставит Украине больше военной техники. Президент Республики Финляндия Саули Ниинисте принял это решение 20 декабря по представлению правительства", — говорится в сообщении.

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При этом уточняется, что техника будет поставлена в рамках уже 11-го пакета военной помощи, оцениваемого в 28,8 миллиона евро. Общая стоимость всех присланных в Украину пакетов военной техники от Финляндии сейчас составляет 189,2 миллиона евро.

"Оборонительная операция Украины еще продолжается, и потребность в оборонной технике велика. Мы будем продолжать нашу поддержку", – заявил министр обороны Антти Кайкконен.

Президент Ниинисте решил, что Силы обороны Финляндии будут продолжать участвовать в учебной поддержке Вооруженных сил Украины в Великобритании до конца 2023 года.

В августе Финляндия направила около 20 инструкторов на учебную операцию под руководством Великобритании, целью которой является подготовка военнослужащих ВСУ. Великобритания обратилась за поддержкой к странам-партнерам для реализации учебы.

"ВСУ благодарны за поддержку и помощь Финляндии", — подчеркнули в Минобороны.

Напомним, Финляндия в 2023 году потратит на оборону вдвое больше, чем в предыдущие годы. Правительство объявило заказы на ракеты из США, Израиля и Швеции, а также гаубицы из Южной Кореи.

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