Финляндия приняла принципиальное решение по выдаче виз гражданам РФ

Правительство Финляндии вместе с президентом Саули Ниинисте согласовали параметры ограничений по въезду для граждан России.

Правительство Финляндии в ближайшее время объявит о принципиальном решении по въезду в страну граждан России.

Об этом говорится в соответствующем пресс-релизе.

Как стало известно, правительство страны вместе с президентом Саули Ниинисте приняло принципиальное решение в отношении граждан РФ. Речь идет о запрещении въезда россиян в Финляндию.

В свою очередь, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что уклонение от мобилизации не является основанием для предоставления убежища гражданам России.

"По моему мнению, если вы не участвуете в мобилизации, вы не имеете права претендовать на убежище", — сказал глава МИД Финляндии.

Напомним, что в Мариуполе в школе сдетонировал снаряд, ранены дети.

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