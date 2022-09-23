Финляндия приняла принципиальное решение по выдаче виз гражданам РФ

Правительство Финляндии вместе с президентом Саули Ниинисте согласовали параметры ограничений по въезду для граждан России.
Правительство Финляндии в ближайшее время объявит о принципиальном решении по въезду в страну граждан России.
Об этом говорится в соответствующем пресс-релизе.
Как стало известно, правительство страны вместе с президентом Саули Ниинисте приняло принципиальное решение в отношении граждан РФ. Речь идет о запрещении въезда россиян в Финляндию.
В свою очередь, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что уклонение от мобилизации не является основанием для предоставления убежища гражданам России.
"По моему мнению, если вы не участвуете в мобилизации, вы не имеете права претендовать на убежище", — сказал глава МИД Финляндии.
Напомним, что в Мариуполе в школе сдетонировал снаряд, ранены дети.
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