Финляндия рассмотрит возможность передачи Украине истребителей Hornet, но при одном условии

На фоне войны в Украине президент Финляндии Саули Ниинисто отметил важность поддержки финнами собственной обороноспособности.
Финляндия рассмотрит возможность предоставления Украине своих истребителей Hornet. Впрочем, правительство страны его сможет согласовать только после того, как Хельсинки получит ранее заказанные для себя современные F-35.
С таким заявлением выступила финская премьер-министр Санна Марин, сообщает Barrons.
Сначала страна должна снять старые самолеты с вооружения.
"Мы ожидаем прибытия новых истребителей F35… Когда эти старые Hornet будут сняты с вооружения, мы сможем обсудить их дальнейшее использование", – пояснила она.
Известно, что Финляндия заказала у США 64 истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. Однако получить страна их сможет не раньше 2025 года.
На фоне войны в Украине президент Финляндии Саули Ниинисто отметил важность поддержки финнами собственной обороноспособности.
"Что касается Hornet, то определяющим фактором является потребность нашей собственной обороны. Что будет с этими самолетами после их снятия с вооружения – это уже совсем другой разговор", – пояснил он.
Накануне Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что больше не видит смысла разговаривал с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным . К слову, раньше они неоднократно коммуникировали, а Ниинисте даже называли "шептуном Путина".
Оружие для Украины
Президент Швейцарии Ален Берсе поддержал циничный запрет на поставку оружия Украине. Он заявил, что их военная техника "не должна быть применена в войнах".
Между тем, в парламенте Франции призывают предоставить Украине оружие для освобождения Крыма.
Великобритания и Франция стремятся оказать украинским воинам дополнительную поддержку, которая станет решающей на поле боя с российскими захватчиками.
Читайте также: