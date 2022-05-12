Финляндия уже сегодня официально объявит о намерении вступить в НАТО — Reuters

Финляндия уже сегодня официально объявит о намерении вступить в НАТО — Reuters

Сегодня, 12 мая, президент Финляндии Саули Ниинисте официально объявит о намерении страны подать заявку на вступление в НАТО.

Аналогичный шаг, как ожидается, предпримет и Швеция.

Об этом сообщает Reuters.

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Ниинисте планирует выступить с заявлением о вступлении в НАТО утром 12 мая, после чего его официально поддержат все фракции парламента.

В ближайшие дни с аналогичным заявлением выступит Швеция. На следующей неделе обе страны подадут официальные заявки на вступление в НАТО.

Финляндия была нейтральной страной почти 80 лет, а Швеция – два столетия.

Как Финляндия готовится к вступлению в НАТО

Напомним, заместитель председателя Совбеза России и близкий соратник президента России Владимира Путина Дмитрий Медведев заявил, что Москва разместит ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты в Калининграде, российском анклаве в центре Европы, если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО.

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