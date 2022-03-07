Финский журналист потроллил Путина: "Путин, это не санкции, это специальная финансовая операция"

Финский журналист потроллил Путина: "Путин, это не санкции, это специальная финансовая операция"

Таким образом союзники, пытаются показать Путину, как глупо звучат его заявления, о так называемой "Спецоперации".

Главный редактор издания "Aamulehti" Юсси Тууленсу очень тонко протроллил руководство страны агрессора.

"Мистер Путин, это не санкции. Это специальная финансовая операция. Мы здесь, чтобы спасти вашу экономику!" – именно такой комментарий изложил журналист на своей странице в социальной сети Twitter.

”Mr. Putin, это не sanctions. Это специальный финансовый режим. We are here to save your economy!” — Jussi Tuulensuu (@tuulensuu) 5 марта 2022

Не известно, смогут ли увидеть это сообщение хоть кто-нибудь из страны врага, ведь свободные СМИ в России находятся под запретом, но именно такая поддержка иностранных коллег хорошо отражается на украинцах.