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Финский журналист потроллил Путина: "Путин, это не санкции, это специальная финансовая операция"

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Финский журналист потроллил Путина: "Путин, это не санкции, это специальная финансовая операция"

Associated Press

Таким образом союзники, пытаются показать Путину, как глупо звучат его заявления, о так называемой "Спецоперации".

Главный редактор издания "Aamulehti" Юсси Тууленсу очень тонко протроллил руководство страны агрессора.

"Мистер Путин, это не санкции. Это специальная финансовая операция. Мы здесь, чтобы спасти вашу экономику!" – именно такой комментарий изложил журналист на своей странице в социальной сети Twitter.

Не известно, смогут ли увидеть это сообщение хоть кто-нибудь из страны врага, ведь свободные СМИ в России находятся под запретом, но именно такая поддержка иностранных коллег хорошо отражается на украинцах.

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