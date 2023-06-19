"Фирменный смех Буданова": в ГУР сообщили, как начальник реагирует на фейки о своей "смерти"

По словам Юсова, Буданов в некой степени радуется такому вниманию со стороны российской пропаганды.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов со смехом реагирует на фейки российской пропаганды о своей "смерти" и продолжает свою работу.

Об этом представитель украинской разведки Андрей Юсов сообщил в интервью журналисту Валерию Калнышу.

Так, Юсов прокомментировал кремлевские фейки о "смерти" Буданова и отметил, что глава ГУР работает, занимается планированием и принимает доклады.

"Кабинет цел. Работает над тем, чтобы раскрывать планы врага и уничтожать его. Все очень хорошо, настроение рабочее", — сказал Юсов.

"Он (Буданов – ред.) в определенной степени радуется такому вниманию со стороны российской пропаганды. Вы помните фирменный смех Буданова – примерно так и реагирует", – добавил представитель ГУР.

Он также рассказал, что с самого начала полномасштабного российского вторжения враг не раз пытался устраивать покушения на президента Украины Владимира Зеленского, руководителей спецслужб и военное командование.

"Враг и сейчас пытается искать слабые места. Поскольку не могут победить на поле боя, то хотят попытаться ликвидировать военно-политическое руководство Украины", – объяснил Юсов.

Фейки о "смерти" Буданова

Российская пропаганда неоднократно "убивала" и "хоронила" начальника украинской разведки. Так, в начале июня российские пропагандисты заявили о "гибели" Буданова в результате ракетной атаки и информировали о подготовке к его якобы похоронам. Тогда в ГУР опровергли этот фейк и посмеялись над ним.

Уже 17 июня российские пропагандисты снова начали распространять ложь о том, что глава ГУР "ранен" и находится в коме в одной из немецких клиник. "Военкоры" из РФ ссылались на заявления медиков немецкому журналу Stern, на сайте которого этой информации не оказалось.

А на следующий день украинский экс-нардеп-беглец от "ОПЗЖ" Илья Кива заявил о "смерти" Буданова после "тяжелого ранения".

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