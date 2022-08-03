"Физические пытки и побои": в разведке рассказали о зверствах России по отношению к "азовцам" в Оленовке

Установлены некоторые обстоятельства умышленного убийства украинских военнопленных в колонии в н. п. Оленевка, что в Донецкой области, в которой находились украинские военнопленные, в т. ч. из состава полка "Азов".

Об этом сообщили в ГУР МО Украины.

"Допросы пленных проводили следователи так называемых МГБ ДНР совместно с представителями ПИК "Вагнер" и ФСБ РФ. Во время допросов активно использовались физические пытки и побои. Такие мероприятия, в первую очередь, были направлены не на получение определенной конфиденциальной информации, а на издевательство, физическое унижение, психологическую деморализацию с целью излома морально-психологических качеств украинских воинов", — отметили в управлении.

В случае реализации указанного плана представители ФСБ планировали привлечь украинских пленников к съемке в пророссийских репортажах. Цель эфира заключалась в освещении признания пленными “совершаемых ими преступлений, зверств против местного населения, отречение бойцов от своих взглядов, а также осуждение действий руководства Украины.



По информации ГУР МО Украины, допросы проводились конвейерно на регулярной основе, однако не имели успеха.

Украинские пленные проявили исключительное мужество и несокрушимую силу воли.

"Российская сторона не намерена осуществлять обмен военнопленными и с целью утаивания ненадлежащих условий и форм допроса украинских военнослужащих (что могли бы служить доказательной базой в Гаагском суде) умышленно уничтожила пленных", — отметили в ГУР.

По имеющимся данным, минирование места содержания украинских бойцов было осуществлено боевиками ППК "Вагнер" с использованием легковоспламеняющегося вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении.

Напомним, 2 августа Верховный суд России признал полк "Азов" террористической организацией и запретил его на территории РФ.

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